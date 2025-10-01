[9.30 U-20W杯GL第2節 日本 2-0 チリ サンティアゴ]開催国チリとの完全アウェー戦のなか、途中交代でU-20ワールドカップの舞台に立った。U-20日本代表MF小倉幸成(法政大)は後半23分から投入された。「このどアウェーのなかで自分自身も興奮していた。W杯に出るのは初。この舞台でやれるということでそこはやるしかないという感じでやった」と振り返った。パラグアイでの直前合宿を終え、チリ入りした後、コンディションを落と