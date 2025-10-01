[9.30 U-20W杯GL第2節 日本 2-0 チリ サンティアゴ]自ら獲得したPKを志願して蹴った。だが、無情にもそのキックは止められた。U-20日本代表FW高岡伶颯(バランシエンヌ)は「あのPKが成長できる一本と、今後言えるようになっていきたい」と思いを口にした。前半31分、試合が大きく動いた。右サイドのMF佐藤龍之介からクロスが入ると、反応した高岡はDFマティアス・ペレスに背中を押されて倒れ込む。日本はPKを獲得し、千載一遇の