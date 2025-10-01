■赤と黒のコントラストが映えた1枚 【写真】松村北斗の赤×黒『メンズノンノ』表紙 男性ファッション誌『メンズノンノ』公式SNSにて、10月9日発売の『メンズノンノ』11月号の表紙が公開された。表紙を飾るのはSixTONES松村北斗。 『メンズノンノ』11月号の表紙は、赤の世界で黒髪＆黒ジャケットを着た松村がアンニュイな表情でまっすぐ見つめたカット。赤と黒のコントラストが映えた1枚となっている。 ファンからは「『ABARER