EXILE / 三代目 J SOUL BROTHERSのEXILE NAOTO 、DOBERMAN INFINITY の SWAYによるヒップホップユニットHONEST BOYZ®︎が、2ndアルバム『HONEST AVENUE』を2026年1月23日(金)にリリースすることが発表された。昨年リリースされた1stアルバム『HBZ』では、HONEST BOYZ®︎楽曲はもちろん、さまざまなアーティストとのコラボレーションを果たし大きな注目を集めたが、今作でも豪華な客演陣がアルバムに集結。多