【その他の画像・動画等を元記事で観る】 松村北斗（SixTONES）主演映画『秒速5センチメートル』のスペシャルメイキングムービーが公開された。 ■主演の松村北斗らのメッセージも収録 新海誠監督の原作アニメーション『秒速5センチメートル』と、奥山由之監督の実写映画『秒速5センチメートル』が交互に映し出されるところから始まる、スペシャルメイキングムービー。