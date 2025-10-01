人気バラエティ番組『激レアさんを連れてきた。』（テレビ朝日系）が9月いっぱいで終了し、新たに堂本光一と加藤シゲアキによる『光一＆シゲのSHOWマン!!』がスタートする。番組終了の背景について、『文春オンライン』は9月30日、2026年春にテレビ朝日が有明に開業する複合型エンターテインメント施設『東京ドリームパーク』の存在を指摘。同劇場に旧ジャニーズ事務所の流れを汲むSTARTO ENTERTAINMENTのタレントを多く出演さ