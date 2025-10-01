2025年9月30日、スティック型のストリーミングメディアプレーヤー「Fire TV Stick 4K Select」と、スマートテレビの「Fire TV Omni QLED」、「Fire TV 2」、「Fire TV 4」がAmazonから発表されました。Fire TV Stick 4K Selectは日本でも販売されます。Amazon 新「Fire TV Stick 4K Select」を発表 - About Amazon Japanhttps://www.aboutamazon.jp/news/devices/fire-tv-stick-4k-selectAmazon's new Fire TV lineup with Alexa+