ソフトバンクから来季の構想外を通達された武田翔太投手（32）が1日、あいさつのために筑後市のファーム施設を訪れ、現役続行への意志を表明した。2011年ドラフトの1位で入団。15年は13勝、16年には14勝をマークした。しかし、以降は故障に苦しむシーズンが続いていた。今季が4年契約の最終年だった。現在は24年4月に受けたトミー・ジョン手術からの復帰過程でもあり、今季は2軍戦で6試合の登板にとどまっていた。「来季