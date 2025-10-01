政府は１日、経済財政諮問会議（議長・石破首相）を開いた。諮問会議の民間議員の一人で、経済同友会の代表幹事を辞任した新浪剛史氏は会議を欠席した。新浪氏は９月３０日の記者会見で、今後も諮問会議の民間議員を続ける意向を示した。諮問会議後に記者会見した赤沢経済再生相は、新浪氏から会議の欠席理由や民間議員の継続意向などについて説明はないと明らかにした。そのうえで今後の処遇については「適時適切に対応する