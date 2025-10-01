BRAHMANの新作写真集『天命』『知命』が二冊同時発売されることが決定した。2025年に結成30周年を迎えるBRAHMAN。アニバーサリーイヤーを目前に控えた2024年の活動を記録した写真集が『天命』と『知命』だ。タイトルは“五十にして天命を知る”という言葉に由来したもので、50歳という大きな節目を迎えたメンバーの今を、長年彼らを撮り続けてきた写真家・三吉ツカサが克明に写し出した貴重なドキュメントだ。▲写真集『天命』より