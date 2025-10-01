中日の２年目右腕・草加勝投手（２３）が１日の巨人戦（東京ドーム）でプロ初登板初先発。だが４回途中８安打４失点ＫＯとホロ苦いデビュー戦となった。草加は初回に二死満塁のピンチを招くと中山、浦田、山瀬に３連続適時打を許していきなり５失点。２、３回は無失点に抑えたものの４回、丸に中堅フェンス直撃の二塁打、泉口にも右前打を浴びて一死一、三塁となったところで井上監督が交代を告げて降板。「チャンスをいただい