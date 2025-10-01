「錦秋十月大歌舞伎」が1日、東京・歌舞伎座で初日を迎え、「義経千本桜」が通し上演された。第1部「渡海屋、大物浦」では、坂東巳之助（36）の長男守田緒兜（おと＝7）君が初お目見えした。大きな声でせりふを言うたびに拍手が起こり、「大和屋！」のかけ声が飛んだ。「大物浦」は、巳之助演じる義経が、緒兜君演じる安徳帝を抱き上げて花道へ引っ込む場面で締められ、2人に大きな拍手が送られた。「義経千本桜」は、義経の悲劇と