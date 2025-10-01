男子ゴルフの「第55回バンテリン東海クラシック」が10月2日、愛知県みよし市で開幕します。海外での経験を糧にパットを磨いた星野陸也選手は、2年前に逃した優勝を狙います。星野選手は2024年、日本人史上4人目のヨーロッパツアー優勝を果たしました。星野選手（2024年6月）：「すごくうれしかったですよ。まず欧州ツアーで優勝できたという、一つの目標をクリアできたので」ゴルフ漬けの日々を送る中、実