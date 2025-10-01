元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にサプライズ登場。水曜日の曜日コメンテーターに就任したことが電撃発表された。登場早々、「昨年、いろいろあって今年、活動再開」との番組が用意したフリップで昨年、活動自粛に追い込まれた不倫騒動時に触れられ苦笑した中丸。当時のネット情報について聞かれると「あんまり見ないですね。完全にブロックはしないですけど