日本発のアウトドアブランドのモンベルはなんと今年創業50周年のアニバーサリーイヤー。それを記念した秋冬の限定アイテムが続々登場します。創業当時のロゴをあしらったTシャツやスウェット、復刻デザインのバッグ、アクセサリーなど特別デザインのアイテムが勢揃い。豊富なラインナップの中から最新の機能性素材を利用しつつ発売当初のデザインを再現した復刻モデルをピックアップして紹介します。 ▲「50th アワードジャケット