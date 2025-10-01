高松西警察署 1日午後6時15分ごろ、香川県綾川町東分の町道で、路上にいた大型犬が通行中の乗用車と衝突し、その後、逃走しました。警察によると、逃げた犬は黒色のドーベルマンで体高70cmほど、銀色の首輪をしていたということです。 飼い主が「車両と犬が事故をした。犬がいなくなった」と110番通報。ドーベルマンは事故現場から南方向、山がある方向に走っていったということです。 警察はドーベル