「神奈川県立がんセンター」で、食道がんの患者が手術後に死亡する医療事故があったことがわかりました。神奈川県立がんセンター酒井リカ病院長「治療を託してくださいました患者さまとご家族さまに、このような結果となりましたことを、心よりおわび申し上げます」「神奈川県立がんセンター」は1日、食道がんで入院中だった60代の男性患者が、先月、食道の手術を受けた4日後に死亡する医療事故があったと発表しました。手術の際