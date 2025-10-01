Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの高橋海人（２６）が１日、都内で、映画「君の顔では泣けない」（１１月１４日公開）のジャパンプレミアに出席した。今作は、１５年前に体が入れ替わった男女の物語。主演の芳根京子（２８）とスキップで登場するなど、初共演ながら息ピッタリなコンビぶりを披露した。今作がお披露目され、高橋は「毎日集中して頑張ってきた作品だったので、皆さんの元に行くんだなといううれしい気持ちと寂しい気持ち