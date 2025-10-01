10月1日から三谷幸喜が脚本を務める連続ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）がスタートする。【写真】フジドラマに大抜擢！ 三谷が見出した演技経験ゼロの“キャンプ芸人”「フィクションを盛り込んだ三谷さんの半自伝的な作品のようです。1984年の東京が舞台とされており、史実どおりであれば当時の三谷さんは日本大学芸術学部を卒業したばかり。彼が脚本家として世に知られるようにな