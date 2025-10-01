りりあ。が、新曲「3%と私。」を本日リリース。あわせてMVが公開された。 （関連：【映像あり】りりあ。、アイドルの“オン”と“オフ”を表現した「3%と私。」MV） 今作はドラマ『ワカコ酒 Season9』（BSテレ東）オープニング主題歌へ書き下ろした楽曲。楽曲MVにはアイドルグループ yosugalaが出演しており、アイドルの“オン”と“オフ”の両面を、歌詞に合わせたキャッチーな振付と共に表現した