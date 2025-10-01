リヴァプールは9月30日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節でガラタサライと対戦し、0−1で敗れた。試合後、リヴァプールのキャプテンを務めるオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクが、『Amazon Prime』を通して試合を振り返った。今シーズンのリヴァプールは、プレミアリーグ開幕前に行われたコミュニティ・シールドこそクリスタル・パレスにPKで敗れたものの、以降は公式戦7連勝と絶好調。前節のCLでも