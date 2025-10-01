今夏、英2部バーミンガム・シティに1000万ポンド（約20億円）の巨額の移籍金で入団した日本代表FW古橋亨梧。現状ではカップ戦での1得点に留まり、リーグ戦では無得点と思ったような結果を出すことができていないが、バーミンガムで古橋を非難する声は決して多くない。現地メディア『EFL ANALYSES』の解説によると、その理由はバーミンガムのクラブ自体が抱える問題にあるという。同メディアのグレアム・ベイリー氏は「世界を驚かせ