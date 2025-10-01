赤沢経済再生相が日米関税交渉を振り返り、アメリカへのおよそ80兆円の投資は、次の政権でもしっかり進めてほしいと語りました。赤沢経済再生相は外国特派員協会で会見を行い、日米関税交渉を振り返りました。2回目の交渉まではアメリカ側との関係が険悪だったことや、トランプ大統領が日本側の要望を丁寧に聞き取ってくれたことなど、交渉の裏側にも触れました。赤沢経済再生相「トランプ大統領はディールの際は大変タフで、私か