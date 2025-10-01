友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は恋人の浮気について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公・澄人には桃という可愛い彼女がいます。ある日桃から「友だちと遊んでくる」と連絡がきた澄人。しかし彼が買い物に行くと、男性らしき人と歩く桃の姿が……。彼女は友だちと遊びに行ったはずです。彼は