自動車メーカー・マツダで、来年春に入社予定の社員の内定式が開かれました。内定式には、来年4月に入社予定の大学生など、139人が参加しました。内定者同士のつながりを深め、意欲を高めてもらおうと、毎年10月1日に開かれています。■マツダ 技術系内定者金田紗和さん「乗る人に合わせて車の機能だったりとかを変えていけるような、そういう車が生み出せたらいいかなと考えています。」■マツダ 事務系内定者鋳