石破首相は１日、メガネが似合う各界の著名人を選ぶ「日本メガネベストドレッサー賞」（政界部門）を受賞し、東京都内で開かれた表彰式に出席した。首相は受賞のスピーチで、メガネをかけるようになったきっかけについて、周囲から「顔が怖いので、メガネをかけると表情が柔らかくなる」とアドバイスを受けたことを紹介。着用によって「威圧感や重圧感がなくなるといいなと思っている」と語った。主催者によると、現職首相の