「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース１０−５レッズ」（３０日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手はポストシーズン初の１試合２発をマーク。初回に剛腕・グリーンの１６１・７キロを右翼席に弾丸ライナーでたたき込んだ。これが打線に大きな勇気を与えた。自慢の１球をいきなり粉砕したことで、相手投手の自信をそぐことができる。相手のウイニングショットを捉えればダメージは大きい。しかも大谷が打