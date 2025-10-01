米国・ＷＷＥがジョン・シナ（４８）の引退試合の日程を正式発表して、話題を呼んでいる。シナは１２月１３日にワシントンＤＣのキャピタル・ワン・アリーナで開催される「サタデーナイツ・メインイベント」で、ファイナルマッチを戦うことが決定。団体ＣＣＯ（最高コンテンツ責任者）を務めるトリプルＨ（ポール・レベック氏）は「ジョンのＷＷＥへの貢献は計り知れない。彼がこの業界にとってどれほど大切な存在であるかを、