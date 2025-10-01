２０２８年１月の引退が決まった箱根登山電車のモハ１形。モハ２形と連結し３両で走ることが多い（小田急箱根提供）箱根登山電車を運行する小田急箱根は１日、大正から昭和初期にかけて製造された旧型車両モハ１形、モハ２形の計３両を、２０２８年１月までに運行終了すると発表した。国内で定期運行する普通鉄道の電車で最古といい、改良を重ねながら１世紀もの間「箱根の顔」として活躍したが、部品調達が難しくなったことなど