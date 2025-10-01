歌手麻倉未稀（65）が1日、都内で「ピンクリボンフェスティバル2025オープニングナイト」に登壇した。17年にテレビ番組で乳がんが発覚し、全摘手術を受けるも奇跡的な回復を見せて、術後3週間でステージに復帰。音楽活動とがんの啓発活動を両立している。「まだ経過観察中でして、3カ月に1回はクリニックに処方箋をもらいに行って、1年に1回、病院を受診する。そのたびにどきどきするのは変わらないです」と話した。7月には関西ラ