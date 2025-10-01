児童を盗撮した画像をSNSのグループで共有した罪に問われた、横浜市の教師の初公判が1日、名古屋地裁で開かれました。教師らのグループが、名古屋の教師の呼びかけで去年8月ごろに作られたとみられることが明らかにされました。横浜市の小学校教師・小瀬村史也被告(37)は、横浜市内の小学校で当時7歳の女子児童の下着を盗撮しグループチャットに共有したほか、当時8歳の女子児童にわいせつな行為をした罪な