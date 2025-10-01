俳優同士の甘くて切ないボーイズラブストーリー、待望の続編！水ドラ25「２５時、赤坂でSeason2」（毎週水曜深夜1時）W主演の駒木根葵汰さん、新原泰佑さんにインタビュー。両片思いの末にようやく結ばれた二人の恋のその先を描く今作の見どころは？【動画】駒木根葵汰＆新原泰佑から動画コメント「２５時、赤坂でSeason2」国内外の大反響！待望のSeason2への思い――夏野寛子先生の人気漫画を実写化し、2024年4月クールに放送され