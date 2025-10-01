◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１日・東京ドーム）巨人の泉口友汰内野手が４打席連続出塁で出塁率を３割６分２厘１毛に上げた。広島・小園（３割６分１厘５毛）を６毛差で交わしてリーグトップに立ち、２年目で初のタイトル獲得を視界に捉えた。「３番・遊撃」で先発出場。初回に四球を選ぶと、２回１死では右翼線への二塁打。４回１死二塁で右前打、６回無死一塁で再び四球を選んだ。代走の石塚と交代してベンチに退い