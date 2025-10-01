◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１日・東京ドーム）東京ドームで、ボールが消える珍事が起きた。中日のボスラー内野手が放った打球が天井に消えて、二塁打判定となった。０―５の６回。先頭のボスラーがフルカウントから、巨人の３番手・バルドナードの１５０キロ直球を振り抜いた。高く舞い上がった打球は、東京ドームの天井に直撃。そのまま隙間に入り込んで、ボールが消えた。右翼手・中山やボスラーも困惑する中、マ