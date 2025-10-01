◆パ・リーグオリックス―西武（１日・京セラＤ）今季初先発となった西武の高卒２年目左腕・杉山遙希投手は４回０／３を１１安打９失点（自責８）で降板。前日には「初勝利を目指してがんばります」と意気込みマウンドに上がったが、念願の白星はつかめなかった。初回、先頭の広岡に左翼フェンス直撃の二塁打、１死三塁としてからは４連打を浴びるなど一挙６安打で４失点。味方が３点を返した直後の４回裏には太田に左翼スタ