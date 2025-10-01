元「モーニング娘。」後藤真希の弟で、千葉・八街市議を務める後藤祐樹氏の１９歳長女、女性アイドルグループ「ｕｋｋａ（うっか）」のメンバー・芹澤もあが、夏ショットを公開した。芹澤は１日までに自身のインスタグラムを更新。「沖縄満喫したぁ」と記し、黄色のアロハシャツを前で結び、ショーパンをあわせた全身ショットや、ハートのサングラスをかけた自撮りショットなどをシェアした。この投稿にファンからは「きゃー