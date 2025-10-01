◇パ・リーグ西武―オリックス（2025年10月1日京セラＤ）西武・古川雄大外野手が、プロ3年目でうれしい初安打をマークした。「9番・右翼」でスタメン出場し、5回1死で迎えた第2打席。オリックス・山田のチェンジアップを捉えて右前打を放った。「うれしいの一言。ボールは自分の親にプレゼントしたい」佐伯鶴城（大分）から22年ドラフト2位で入団。1メートル86の大型外野手が、プロ7打席目でマークした初安打だった