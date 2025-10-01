山梨県警は1日、インターネットの掲示板に同僚だった女性の画像を上げ、性的に中傷する文言を書き込んだとして、名誉毀損容疑で県監査委員事務局の主査山本陽介容疑者（41）＝同県南アルプス市上八田＝を逮捕した。県警によると、容疑を認めている。逮捕容疑は2022年4月から23年1月ごろまでの間、ネット掲示板に40代の女性の画像を掲載し、中傷する書き込みをした疑い。掲示板を見た第三者が通報して発覚した。