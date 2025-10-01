日本ボクシングコミッション（JBC）は1日、試合後にボクサー2人が頭部外傷で死亡した件で、事故検証委員会の中間報告を発表した。検証委は過去の死亡事故後、安全確保の抜本的なルール変更や医療体制の見直しがされておらず、再発防止策の施行が不徹底だったと指摘した。安全対策にさらなる改善が必要として、事故発生から最短で搬送できる病院を試合前に確保するよう要請。試合の安全管理はジムの経験や規模で水準が異なるた