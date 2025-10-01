1日、自動車メーカー・マツダは来春入社予定者の内定式を行いました。 自動車メーカーマツダに来年春に入社予定の学生は約１４０人です。 内定式では西川人事本部長から「『広島と言えばマツダ』と言ってもらえるよう一緒に頑張りましょう」とメッセージが贈られ、内定予定の学生らは厳しい自動車業界を共に乗り越える決意を新たにしていました。 ■内定者・金田紗和さん 「消費者のことを１番