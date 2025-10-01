全国の郵便局で、飲酒の有無などを確認する点呼が適切に行われていなかった問題で、国が日本郵便に「車両使用停止」の行政処分を出しました。 日本郵便の「不適切な点呼」問題で、国土交通省は全国１１１カ所の郵便局の軽自動車１８８台に「車両使用停止」の行政処分を出しました。 広島県内では、２つの郵便局が対象で、５月に立ち入り調査が行われた尾道郵便局では、東京の深川郵便局と並んで全国最多の７台が使用停止となりま