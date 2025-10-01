±Ç²è¸ø³«¤«¤é24Ç¯±Ç²è¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ï¡¼¥Þ¥¤¥ª¥Ë¡¼Ìò¤ÇÀ¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¿Í½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥¸¥§¥¤¡¦¥·¥§¥Æ¥£¤Î¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥È¡ÖON PURPOSE¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¨¥Þ¡¦¥ï¥È¥½¥ó(35)¡£¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ï¥¨¥Þ¡¦¥ï¥È¥½¥ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¥·¥§¥Æ¥£¤¬¥¨¥Þ¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î´¶ÁÛ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£