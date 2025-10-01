広島県安芸太田町の温井ダムで、男女３人が水の中から見つかり、病院に搬送されましたがその後死亡が確認されました。 警察や消防によりますと、午前４時１５分頃「人がダムに飛び込んだようだ」などの通報がありました。 消防車と救急車あわせて１５台が出動し、約２時間後にダム真下の水の中から、２０代の女性と３０代とみられる男性が引き上げられました。 午前１１時頃に、別の男性が心肺停止の状態で発見され３人は病院に