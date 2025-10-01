北海道警察は2025年10月1日、詐欺未遂の疑いで、札幌の会社「M’s」を経営する・武藤健太郎容疑者（41）と、札幌市豊平区の会社役員・花岡寛昭容疑者（75）ら男5人を逮捕しました。武藤容疑者らは2020年4月から6月にかけ、日本政策金融公庫に偽造した通帳の写しなどを提出し「新型コロナウイルス感染症特別貸付」として1000万円の融資を受けようとした疑いが持たれています。警察によりますと、日本政策金融公庫の職員が、書類が偽