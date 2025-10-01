麻薬や大麻などを販売目的で所持した「麻薬取締法違反」の疑いで、25歳の暴力団員の男が逮捕されました。警察によると男は今年8月、広島市中区に停めた車の中で乾燥大麻やカートリッジ型の麻薬などを販売目的で所持した疑いです。男の逮捕は3回目で、これまでに押収された乾燥大麻は約510グラム、末端価格にして255万円相当に上り、県警がことし押収した薬物事件の証拠品では、最大級の量だということです。警察は売り上げが