長崎玉成高校で行われた戴帽式。 病院での本格的な実習が始まるのを前に、意識を高めてもらうことを目的に毎年行われています。 入学してから、看護の専門知識や技術を学んできた生徒25人が ナースキャップやハンカチーフを身に着け、看護の精神を表すキャンドルに火を灯しました。 （長崎玉成高校 衛生看護科 2年楠本 若菜 さん） 「失敗を恐れず挑戦し病院実習に臨みたい」 戴帽式で、決