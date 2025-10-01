『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』（2024年12月20日公開）が12月5日から全国の映画館で再上映されることが決定した。通常版の再上映と４DX版の再上映に加えて、新たに制作されたドルビーシネマ版も上映される。【画像】土井先生が敵に！？公開された『劇場版 忍たま乱太郎』の場面カット本編の後付け映像、週替わりボイスムービーの実施も決定。昨年配布された入場者プレゼント第四弾、第五弾、第八弾の描き下