ソフトバンクから来季の構想外を通達された又吉克樹投手（34）が1日、あいさつのために筑後市のファーム施設を訪れ、4年間の感謝と現役続行への思いを口にした。通算503試合登板の実績を誇る。今季はプロ入り後初の1軍登板なしに終わったが、体は万全で直球も直近で148キロをマークするなど球の強さも出てきている。今後に向けては「現役というところにこだわってやっていきたいと思っていますし、まだまだ行けるんじゃない