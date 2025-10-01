船橋競馬場のJpn2「第72回日本テレビ盃」（ダート1800メートル）が行われ、世界を股にかけて活躍するフォーエバーヤング（牡4＝矢作、父リアルスティール）が快勝。通算9勝目を挙げた。道中は5番手を追走。4角手前から位置を上げ、4角3番手から直線を向いて先頭へ。後続を詰めさせずに2馬身半差をつけて押し切った。2着は僚馬のレヴォントゥレット、3着はホウオウトゥルース。単勝は110円、3連単は3850円。勝ちタイムは1分52