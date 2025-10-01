◇セ・リーグ巨人―中日（2025年10月1日東京D）巨人の泉口友汰内野手（26）が今季最終戦となった1日の中日戦（東京D）で「3番・遊撃」に入って先発出場。2打数2安打2四球と全打席で出塁して打率を試合前の.298から.301まで上げてベンチに下がり、今季の打率3割が確定した。巨人の選手が規定打席に到達して打率3割は2019年に.312だった坂本勇人以来6年ぶり。プロ2年目以内だと、2011年に2年目の長野久義が.316で首位打者